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НовостиОбщество11 мая 2023 11:34

Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУ: «Будет очень сложно»

В связи с этим руководитель группы военных советников «Царские волки», экс-глава «Роскосмоса» приехал в Москву за дронами для добровольческих отрядов
Виктор ВИКТОРОВ

Об этом Рогозин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я собираюсь уехать из Москвы в конце недели обратно [в зону СВО - прим. ГМ], потому что мы все понимаем, что наступление, конечно, начнётся. Оно объективно должно произойти. Запад очень активно толкает сейчас Украину в эту кровавую мясорубку.

Мы готовимся к ней тоже. Я приехал, чтобы забрать часть продукции, которая нам необходима, в том числе и дроны, которые сейчас повезём в достаточном количестве для наших добровольческих отрядов. Мы тоже готовимся и понимаем, что это будет очень сложно всё».