В Мордовии еще один участник организованной группы признан виновным в мошенничестве

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, с августа 2018 г. по август 2019 г. подсудимый, действуя в составе организованной группы, наряду с другими ее членами под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и установкой газовых и дымовых сигнализаторов, совершил хищение денежных средств более 800 граждан.

В результате действий подсудимого и иных лиц потерпевшим причинен ущерб в размере более 380 тыс. руб.

С учетом рассмотрения уголовного дела в особом порядке на условиях заключенного с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве, наличия у подсудимого ряда смягчающих наказание обстоятельств, он осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.