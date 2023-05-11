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НовостиНедвижимость11 мая 2023 6:23

Воду в Заводском районе Пензы обещают дать. Но завтра

Как уточняется, отключение холодного водоснабжения произведено сегодня, 11 мая, с 8.00 и до 8.00 12 мая
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Николай Оберемченко

Фото: Николай Оберемченко

Мы уже сообщали об ожидаемом временном отключении водоснабжения

По информации ООО «Горводоканал», временные неудобства для жителей домов по улицам Кулибина, Ударной, Беляева, Леонова, Крупской, Германа Титова, Докучаева, Литейной, Фрунзе, Комсомольской, Гагарина, Шмидта, Воровского, Циолковского, Ленина, Заводскому шоссе, Лазо, ИТР связаны с проведением работ по технологическому присоединению к централизованной системе водоснабжения вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов по улицам Гагарина, Шмидта, Крупской, 9-го Января.

На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

ООО «Горводоканал» обращает внимание жителей, что после включения водоснабжения требуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.