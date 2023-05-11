В Мордовии за незаконное хранение боеприпасов и пороха пенсионер предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как уточняет пресс-служба СК региона,обвиняемый приобрел порох несколько лет назад, когда получил разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия.

В 2022 году по истечении срока лицензии он оставил его себе, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за его незаконное хранение.

В результате в его доме были обнаружены 4 металлические банки со смесью промышленно дымного и бездымного пороха общей массой 933 грамма. Кроме того, из жилища фигуранта полицейские изъяли 41 патрон калибра 5,6 мм. Выяснилось, что боеприпасы ему на хранение передал знакомый.

Следствием ОП №15 ММО МВД России «Торбеевский» окончено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя села Каменка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов».

Факт незаконного хранения пенсионером взрывчатого вещества и патронов выявлен в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.