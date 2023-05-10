Жительницу Пензы ограбил собственный сожитель

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В пензенскую полицию обратилась местная жительница, заявившая о пропаже у нее крупной суммы денег. В какой-то момент девушка сунулась в заначку, но вместо денег обнаружила в ней купюры банка приколов. Перед этим пострадавшая рассказала о своих сбережениях сожителю.

23-летний юноша и стал первым в списке подозреваемых. После задержания он признался в краже. По его словам, 145 тысяч рублей у своей благоверной он украл, чтобы отдать долги.

В отношении его избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Парню грозит лишение свободы сроком до пяти лет.