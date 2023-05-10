Свыше 90 тысяч пензенцев приняли участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как рассказала начальник Управления культуры Вера Фейгина, 9 мая тематические площадки были открыты в каждом районе Пензы. Основные торжества прошли у Монумента воинской и трудовой Славы, Юбилейной площади, площади Ленина, городской набережной.

Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями Олег Викулов сообщил, что обошлось без происшествий. По его словам, всего в мероприятиях приняли участие более 90 тысяч человек.

Глава города Александр Басенко подчеркнул, что все прошло на высоком уровне. Теперь самое главное – удержать эту планку в преддверии грядущего Дня города.