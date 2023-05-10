В Роспотребнадзоре рассказали, сколько воды должен пить ребенок в теплое время года

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Вода - не просто средство утоления жажды. Она важнейшая составляющая организма и необходима для правильного функционирования всех органов и систем ребенка. Детям школьного возраста особенно важно соблюдать правильный режим питья. Пищеварение, сердце и сосуды, выведение продуктов обмена, регуляции температуры тела – во всех этих процессах участвует вода.

Потребность младших школьников в воде составляет около 1000 мл в сутки, а старших до 1500 мл.

«Речь идет именно о питьевой воде, а не о той, что дети употребляют в виде лимонадов, компотов, морсов. Как показывает практика, питьевой режим современных школьников далек от оптимального. Дети отучились пить воду и задача родителей – объяснить, как сильно чистая живая вода необходима для здорового роста и развития», - пояснили в пензенском Роспотребнадзоре.

Дополнительные количество воды потребуются при жаркой погоде - выше 25°С, низкой влажности, повышенной физической нагрузке, если ребенок занимается спортом или проводит много времени во дворе.

В Пензе оптимальной считается артезианская вода «Ключ здоровья». Ее добывают с глубины 180 метров в экологически чистом районе между сел Валяевка и Ольшанка Пензенского района. Она обогащена микроэлементами, необходимыми для здорового питания.

Баланс микроэлементов считается идеальным для здорового питания. Кроме того, вода регулярно проходит проверки лабораторного центра ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области". Ее состав остается неизменным на протяжении всего года, в отличие, например, от родниковой, которую загрязняют вещества с поверхности земли. Вода из-под крана тоже по сути является технической.

«Ключ здоровья» не подвергается очистке, воду доставляют в киоски рядом с жилыми массивами сразу после добычи из артезианской скважины. Заказать ее в бутилированном виде можно через сервис доставки «Торнадо».