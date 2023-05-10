ВТБ Лизинг передал рефрижераторные фургоны на общую сумму 97 миллионов рублей торгово-розничной компании в Пензе

ВТБ Лизинг поставил пензенской торгово-розничной компании «ОМЕГА» 9 единиц изотермических рефрижераторных фургонов Mitsubishi Fuso и 17 рефрижераторов Dongfeng в специальной комплектации. Приобретенная техника будет использоваться для перевозки скоропортящейся молочной и мясной продукции в регионы Российской Федерации. Сумма сделки составила 97 млн рублей. Техника передана на условиях финансового лизинга на срок 35 месяцев с первоначальным авансовым платежом в 20%.

Благодаря налоговым преференциям стоимость владения поставленной техникой за время финансовой аренды для компании-лизингополучателя снизится на 40%. Оптимизация налогооблагаемой базы происходит за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Подобная выгода доступна клиентам ВТБ Лизинг на общей системе налогообложения.

Поставщиком фургонов Mitsubishi Fuso выступила компания ООО «Тракс Восток Рус». Модель Fuso Canter является мировым бестселлером и отвечает всем требованиям российских клиентов, которые ценят топливную экономичность, высокую грузоподъемность, проверенную годами надежность, а также универсальность установки разных типов кузовов. Рефрижераторы, установленные на шасси переданных в лизинг машин, выполнены из пятислойных сэндвич-панелей. Они обеспечивают низкий коэффициент теплопроводности, что особенно важно для транспортировки скоропортящихся продуктов.

Партнером по поставке фургонов Dongfeng стал официальный дилер - ООО «ТТМ Центр Север». Компания имеет обширный опыт в качестве генерального представителя кузово-строителя и смогла учесть все индивидуальные требования заказчика, предложив оптимальный вариант фургона-рефрижератора на базе легкого коммерческого шасси CAPTAIN-T. Фургоны высокой степени изотермичности с холодильно-отопительными установками изготовлены по заливной технологии, что исключает наличие мостов холода, позволяет достичь стабильно низкого коэффициента теплопроводности и увеличивает эксплуатационные свойства кузова.

Передача приобретенной техники была осуществлена подразделением ВТБ Лизинг в городе Пенза. Компания работает в регионе с 2014 г. и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.