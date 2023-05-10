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НовостиОбщество10 мая 2023 8:32

Уже на пятый день Великой Отечественной число доноров в Пензенской области выросло втрое

За годы войны в регионе через Станцию переливания крови прошло более 12 тысяч доноров. Всего было заготовлено 15589 литров донорской крови
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Доноры реально спасали жизни бойцов.

Главный врач Центра крови Татьяна Всеволодовна Крылова рассказала, что буквально в первые дни войны на Станцию стало приходить большое количество людей с желанием сдать кровь для раненых.

С 1942 года Областная станция переливания крови стала отправлять кровь не только в местные госпитали (в Пензенской области их было 80), но и на фронт. Два раза в неделю прилетал самолет для того, чтобы забирать по 100 литров крови, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

Если до 22 июня 1941 года в нашей области было всего 44 донора, то на пятый день войны - уже 150!

За годы войны через Станцию переливания крови прошло более 12 тысяч доноров, многие из них сдавали кровь по 40-50 раз. Всего было заготовлено 15589 литров донорской крови.