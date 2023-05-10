Уже на пятый день Великой Отечественной число доноров в Пензенской области выросло втрое

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Доноры реально спасали жизни бойцов.

Главный врач Центра крови Татьяна Всеволодовна Крылова рассказала, что буквально в первые дни войны на Станцию стало приходить большое количество людей с желанием сдать кровь для раненых.

С 1942 года Областная станция переливания крови стала отправлять кровь не только в местные госпитали (в Пензенской области их было 80), но и на фронт. Два раза в неделю прилетал самолет для того, чтобы забирать по 100 литров крови, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

Если до 22 июня 1941 года в нашей области было всего 44 донора, то на пятый день войны - уже 150!

За годы войны через Станцию переливания крови прошло более 12 тысяч доноров, многие из них сдавали кровь по 40-50 раз. Всего было заготовлено 15589 литров донорской крови.