В центре Пензы состоялись демонстрационные полеты пилотов областного ДОСААФ

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К часу дня на главной городской набережной яблоку негде было упасть: большинство пензенцев, приехавших сегодня утром в центр, пришли посмотреть на демонстрационные полеты пилотов областного ДОСААФ.

В выступлении были задействованы самолеты легкой авиации, которые вполне смогли удивить и порадовать. Представители областного ДОСААФ подготовили действительно интересную программу с участием девяти самолетов разных моделей. Особенно зрелищным оказался полет последнего воздушного судна, пронесшегося на экстремально низкой высоте - практически над водной гладью Суры.

Немного омрачила впечатление от выступления реакция многих зрителей, которые, по всей видимости, ожидали от пензенских пилотов удали и экстрима, присущих небезызвестным «Русским витязям» или «Стрижам». Однако граждане, к сожалению, позабыли, что легкая авиация, ввиду своих технических характеристик, неспособна на большинство трюков, которые выполняют самолеты с реактивными двигателями, а само выступление было организовано по инициативе самих пилотов, которые захотели сделать подарок своим землякам. Видеть, как люди с разочарованными лицами уходят, не дождавшись конца шоу, было неприятно.

Впрочем, среди оставшихся до конца зрителей (в числе которых была и ваша покорная слуга) оказалось немало тех, кому выступление очень понравилось. Хочется надеяться, что полеты представителей областного ДОСААФ станут приятной традицией и будут включаться в афишу многих общегородских праздников.