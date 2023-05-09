Поздравление Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем Победы

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Уважаемые жители Пензенской области! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с самым главным для нашей страны праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая 1945 года Красная Армия поставила точку в самой кровопролитной в истории человечества войне, заставила капитулировать фашистскую Германию и ее сателлитов, защитила от порабощения и тотального уничтожения европейские страны и целые народности.

Миллионы убитых в сражениях, умерших от ран и голода, замученных в «лагерях смерти», угнанных на чужбину, — страшную цену заплатил Советский Союз за долгожданную Победу. Не жалея собственной жизни, её приближали на передовой и в партизанских отрядах, ковали в тылу, без сна и отдыха работая в поле и у станка, отправляя на фронт боеприпасы, обмундирование, продовольствие.

Низкий поклон — ветеранам Великой Отечественной войны. Ваш бессмертный ратный и трудовой подвиг — священен для последующих поколений. Ваши мужество, стойкость, верность долгу и любовь к Родине — нравственные ориентиры для сегодняшних защитников Отечества. Спустя 78 лет после Великой Победы российский солдат снова встал на защиту мира от нацизма, ведет борьбу с геноцидом, развязанным против жителей Донбасса преступным киевским режимом, противостоит попыткам коллективного Запада «отменить» Россию, превратить её в сырьевой придаток.

Дорогие пензенцы! От имени депутатов Законодательного Собрания желаю всем доброго здоровья, счастья, мирного неба и уверенности в завтрашнем дне! Сегодня, как и восемь десятилетий назад, нам нужна только Победа, и Победа будет за нами! С праздником, уважаемые друзья!