Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем Победы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые труженики фронтового тыла!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с великим всенародным праздником – Днем Победы, с торжеством бессмертного подвига военных лет, с триумфом людей, отстоявших для нас право жить на прекрасной свободной земле!

Мы никогда не забудем отважных воинов, мужественно воевавших на полях великих сражений, женщин и детей, самоотверженно заменивших мужчин на трудовом фронте. Все они – подлинные герои этой страшной войны.

Минуют столетия, но в наших сердцах сохранится благодарная память о ратных свершениях славных предков. А День Победы навсегда останется олицетворением стойкости и духовного величия нашего народа, немеркнущей славы Отчизны.

Сегодня молодежь достойно продолжает ратные традиции воинов сороковых. Внуки и правнуки победителей доблестно служат Родине. Они достойно отвечают на самые сложные современные вызовы, твердо стоят на страже национальных интересов, надежно обеспечивают оборонное могущество страны. Убежден, что так будет и впредь.

Дорогие друзья! В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!