В Пензе стартовало первенство России по спортивной гимнастике

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В торжественной церемонии открытия 8 мая во дворце спорта «Буртасы» приняла участие заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

«Добрый день, дорогие участники. Рада приветствовать вас от имени губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко.

На пензенской земле уже на протяжении многих лет проходят соревнования такого высокого уровня, чему мы очень рады. Я уверена, что эта традиция будет из года в год объединять атлетов в стенах дворца спорта «Буртасы». Дорогие спортсмены, желаю вам показать свои лучшие результаты, пусть победит сильнейший!», – сказала Мария Юрина.

В торжественной обстановке заместитель министра вручила пензенским судьям Евгению Искоркину (спортивная гимнастика) и Виолетте Шаговой (художественная гимнастика) знаки «Спортивный судья всероссийской категории» и удостоверения к ним.

По информации пресс-службы регионального Минспорта, в первенстве России по спортивной гимнастике принимают участие 202 спортсмена из более 40 регионов России, в том числе, ДНР и ЛНР, а также из Республики Беларусь.

За медали в течение пяти дней будут бороться спортсмены в возрастных категориях: «юниорки 14-15 лет», «юниорки 13 лет», а также юниоры «16-17 лет», юниоры «14-15 лет». Соревнования продлятся до 13 мая.