Поздравление генерального директора строительного холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова с Днем Победы

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла - все, кто подарил миру мир в 1945 году.

С теплом и трепетом обращаюсь к вам, вспоминая и своих родных.

Вы прошли годы испытаний и пережили ужасы войны, чтобы спасти миллионы жизней - многих будущих поколений. Вы сражались на фронтах и прилагали неимоверные усилия в тылу - чтобы защитить и победить.

Ежедневно и искренне мы благодарны вам за это! Мы храним память о вас, чтим вас, как героев и победителей. Знаем ваши истории, но готовы слушать вас снова и снова, затаив дыхание.

Вы были и остаетесь примерами честного служения своей стране, своему народу. Примером безмерной любви к земле, которая вас растила.

Однажды Победа стала возможна благодаря этой глубокой любви и вашей самоотверженности.

А затем, уже в мирное время, именно вы стали строителями нашей новой жизни, подняв Отечество до небывалых высот. Вы трудились не покладая рук, уча трудиться и нас, ваших детей. Вы стали надеждой нового мира. Мира, который установился на долгие годы благодаря вам!

С глубоким уважением и признанием поздравляю вас всех с новой годовщиной Великой Победы!

Генеральный директор строительного холдинга «Термодом», Заслуженный строитель России, Почетный гражданин Пензенской области Рафик Ибрагимов