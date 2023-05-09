Поздравление генерального директора ОАО «Маяк» Владимира Вдонина с Днем Победы

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла! Дорогие земляки!

От всей души и от всего сердца поздравляю вас с днем великой памяти - Днем Победы!

Желаю вам здоровья, долголетия, светлых дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и родных. Молодежи желаю помнить о подвигах былого и делать все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла наше небо.

Пусть на нашей родной земле всегда царит мир: и это будет самым лучшим памятником нашей Великой Победе!

Генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Васильевич Вдонин