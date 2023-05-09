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НовостиОбщество9 мая 2023 9:01

Поздравление генерального директора ОАО «Маяк» Владимира Вдонина с Днем Победы

Источник:kp.ru

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла! Дорогие земляки!

От всей души и от всего сердца поздравляю вас с днем великой памяти - Днем Победы!

Желаю вам здоровья, долголетия, светлых дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и родных. Молодежи желаю помнить о подвигах былого и делать все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла наше небо.

Пусть на нашей родной земле всегда царит мир: и это будет самым лучшим памятником нашей Великой Победе!

Генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Васильевич Вдонин