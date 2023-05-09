Поздравление Председателя Совета Регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» Марты Дыбновой с Днем Победы

Дорогие пензенцы! Уважаемые ветераны!

Хочется верить, что наша молодежь никогда не узнает, что такое война. Но каждый из нас обязан знать, какой ценой была завоевана Победа. И мы это знаем.

Подвиг, совершенный нашим народом, позволил нам всем спокойно жить и трудиться на благо родной земли, делать все от нас зависящее, чтобы она процветала. За эту возможность мы благодарим наших дедов и прадедов, защитивших Родину от врага, и склоняем головы в память о павших бойцах Великой Отечественной войны. И пусть наши дорогие ветераны еще много раз встретят вместе с нами этот святой и великий день!

Я желаю вашим семьям здоровья, счастья, мира и благополучия!

Председатель Совета Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Пензенской области Марта Игоревна Дыбнова