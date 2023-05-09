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НовостиОбщество9 мая 2023 6:01

Поздравление генерального директора ГК «Рисан» Сергей Лисовола с Днем Победы

Источник:kp.ru

Уважаемые жители Пензенской области!

Примите искренние поздравления с Днем Победы!

Память о борьбе нашего народа спустя 76 лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо над головой. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Генеральный директор ГК «Рисан» Сергей Юрьевич Лисовол