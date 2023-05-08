В Мордовии продолжаются поиски мужчины, сбежавшего из дома престарелых в 2012 году

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Александр Павлович Родькин 1935 года рождения ушел из Потминского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов 27 декабря. С того момента его местонахождение не установлено.

Мужчина высокого роста, среднего телосложения, у него карие глаза и прямые короткие волосы с сединой. На груди имеет татуировку в виде церкви. При ходьбе опирается на трость.

В день пропажи был одет в коричневую шапку-ушанку, камуфлированную куртку сине-голубого цвета, темный свитер, черные брюки, калоши на меху.

Информацию, которая поможет поискам, просят сообщать в отдел МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району по телефонам: 38-59-28, 8(83458) 2-51-02, 8-927-187-41-58.