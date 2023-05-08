Вадим Супиков поздравил ветеранов, проживающих на территории его избирательного округа

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Накануне Дня Победы Вадим Супиков навестил Зинаиду Андреевну Боярчук, Михаила Михайловича Заединова, Голдобина Василия Афанасьевича, Алексея Григорьевича Селиванова и Генриэтту Петровну Уварову. Все они отправились на фронт, когда им было 18-19 лет, и за свое мужество и героизм были награждены различными орденами и медалями.

- Мы стараемся оказать ветеранам максимальное внимание, поддержку, выразить им благодарность за их великий подвиг во имя нашей Родины, - отметил председатель Законодательного Собрания области. - Наш долг – отстаивать истинную правду о Великой Отечественной войне, об огромном вкладе советского народа в Победу над фашизмом, не дать исказить мировую военную историю.