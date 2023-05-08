11 мая в Пензе отключат горячую воду в одном из микрорайонов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в зону отключения попадают следующие дома и учреждения:

- № 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49 на улице Антонова;

- № 29 на улице Баталина;

- детский сад № 5 «Умка»;

- филиал детского сада № 5 «Антошка»;

- школа № 77 (первый корпус);

- ФОК «Золотая шайба;

- ФОК «Олимпийский»

- детская поликлиника №4 (филиал).

Воду в них отключат в 8:00 и дадут в 17:00 (если во время проведения испытаний на сетях не возникнут порывы).