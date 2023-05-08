В гостях после распития спиртного жительница Каменки ножом нанесла ранения своему спутнику

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Совместно со своим знакомым 1968 года рождения в Каменке женщина находилась в гостях. После распития алкогольных напитков в обеденное время между мужчиной и женщиной произошел конфликт.

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, в ходе ссоры злоумышленница ножом нанесла своему спутнику колото-резаные ранения в область груди и плеча, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.