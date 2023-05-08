Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2023 6:13

В гостях после распития спиртного жительница Каменки ножом нанесла ранения своему спутнику

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Каменскому району установили причастную к совершению преступления местную жительницу 1986 года рождения
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Совместно со своим знакомым 1968 года рождения в Каменке женщина находилась в гостях. После распития алкогольных напитков в обеденное время между мужчиной и женщиной произошел конфликт.

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, в ходе ссоры злоумышленница ножом нанесла своему спутнику колото-резаные ранения в область груди и плеча, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.