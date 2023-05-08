В Пензе сотрудники СК региона поздравили с 9 мая фронтовика Пахомова Михаила Георгиевича

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, ветерана Великой Отечественной войны Пахомова Михаила Георгиевича сотрудники ведомства навестили накануне Дня Победы и поздравили его с наступающим праздником.

Михаил Георгиевич родился в июле 1924 года в Воронежской области. В 1942 году, когда исполнилось 18 лет, его призвали в ряды Советской Армии. На тот момент четверо его старших братьев уже ушли на фронт.

Пройдя обучение в течение нескольких месяцев в артиллерийском училище, он попал на Курскую дугу. Впоследствии участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева.

Получив контузию, Михаил Георгиевич на протяжении четырех месяцев ничего не видел. После лечения в госпитале до конца Великой Отечественной войны занимался подготовкой кадров для фронта, обучал новобранцев военному делу.

После войны поступил в военно-транспортную академию на автомобильно-инженерный факультет в Ленинграде. Занимал должности начальника службы полка, дивизии в корпусе Киргизии, Туркменистана и Казахстана.

Михаил Георгиевич сохранил хорошую физическую форму, активно готовится к участию в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Ветерана поздравили с главным праздником нашей страны – 9 Мая, поблагодарили за героизм при защите Родины в годы Великой Отечественной, пожелали крепкого здоровья и благополучия.