Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем радио

Уважаемые работники и ветераны радио и отраслей связи!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с Днем радио!

Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Современные системы связи востребованы во всех сферах жизни страны и общества. От надежности, эффективности их работы во многом зависит качество жизни людей, развитие экономики, медицины, образования, культуры, информационной среды.

С каждым годом появляются более совершенные технические устройства, повышается качество радио- и телевещания, развивается телекоммуникационная инфраструктура. За всем этим стоит большой труд настоящих профессионалов, добросовестно и творчески относящихся к своему делу.

Спасибо вам за ваш труд, за преданность профессии, которая является одной из важнейших в нашей жизни. Уверен, компетентность, верность призванию, талант станут основой ваших достижений и в будущем. Желаю вам крепчайшего здоровья, новых весомых достижений в работе, благополучия вам и вашим семьям!