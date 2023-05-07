Пензенцы завоевали медали чемпионата ПФО по каратэ

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области
Спортсмены из Сурского края завоевали медали всех проб.
Как отмечает пресс-служба регионального минспорта, победителями в своих весовых категориях стали 9 наших спортсменов:
Варвара Абрамова – весовая категория 55 кг, женщины;
Владислав Талдыкин – весовая категория до 75 кг, мужчины;
Александр Сисин – весовая категория до 84 кг, мужчины;
Максим Краснов – весовая категория до 60 кг, мужчины;
Анастасия Потемина - весовая категория до 61 кг, женщины;
Максим Загоровский - мужчины ката.
В командном ката среди мужчин 1 место заняли Александр Василенко, Александр Рожков, Максим Загоровский.
Серебряные медали в актив пензенских спортсменов добавили два участника:
Маргарита Мещерякова – весовая категория до 55 кг, женщины;
Александр Василенко – ката, мужчины 16 лет и старше.
В этой же категории «бронзу» завоевал Александр Рожков.
Соревнования являлись отборочными на чемпионат России.