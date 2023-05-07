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НовостиСпорт7 мая 2023 15:13

Пензенцы завоевали медали чемпионата ПФО по каратэ

В чемпионате округа по каратэ в Тольятти 6-7 мая приняли участие около 1500 атлетов
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Спортсмены из Сурского края завоевали медали всех проб.

Как отмечает пресс-служба регионального минспорта, победителями в своих весовых категориях стали 9 наших спортсменов:

Варвара Абрамова – весовая категория 55 кг, женщины;

Владислав Талдыкин – весовая категория до 75 кг, мужчины;

Александр Сисин – весовая категория до 84 кг, мужчины;

Максим Краснов – весовая категория до 60 кг, мужчины;

Анастасия Потемина - весовая категория до 61 кг, женщины;

Максим Загоровский - мужчины ката.

В командном ката среди мужчин 1 место заняли Александр Василенко, Александр Рожков, Максим Загоровский.

Серебряные медали в актив пензенских спортсменов добавили два участника:

Маргарита Мещерякова – весовая категория до 55 кг, женщины;

Александр Василенко – ката, мужчины 16 лет и старше.

В этой же категории «бронзу» завоевал Александр Рожков.

Соревнования являлись отборочными на чемпионат России.