В Мордовии назначен новый руководитель ОМВД России по Зубово-Полянскому району

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Представляя нового руководителя, Игорь Зубаров отметил, что Юрий Вергасов имеет большой опыт управленческой работы и обладает всеми необходимыми качествами для успешного руководства территориальным органом.

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, он обозначил первоочередные задачи и отметил наиболее важные направления деятельности, на которые необходимо обратить особое внимание личного состава.

В своем ответном слове подполковник полиции поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все силы по выполнению поставленных Министерством внутренних дел по Республике Мордовия служебных задач.

СПРАВКА «КП»:

Подполковник полиции Юрий Ряшитович Вергасов родился в 1977 году в селе Атюрьево. В 1996 году после окончания Чебоксарской специальной средней школы МВД РФ начал службу в правоохранительных органах в качестве старшего дознавателя.

В 2002 году переведен на должность начальника отделения по руководству участковыми инспекторами милиции ОВД Атюрьевского района.

В 2004 году окончил Нижегородскую академию МВД России.

С 2011 года по март 2021 года занимал должность заместителя начальника ММО МВД России «Торбеевский». С марта 2021 года по май 2023 года замещал должность начальника ММО.

Со 2 мая 2023 года назначен на должность начальника ОМВД России по Зубово-Полянскому району.

Награжден медалями МВД России: «За боевое содружество», «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней.