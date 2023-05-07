В воскресенье, 7 мая, в Пензе на несколько часов изменится движение транспорта

По информации пресс-службы администрации Пензы, в воскресенье, 7 мая, с 19:00 до окончания мероприятия (ориентировочно до 21:00) будут внесены следующие изменения:

– приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 8, 9;

– ограничено движение троллейбусов маршрута № 2 до площади Дружбы по улице Суворова.

Также движение общественного транспорта будет направлено по следующим схемам:

– троллейбусы маршрута № 6 – с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

– автобусы большого класса маршрута № 66 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Суворова и далее по маршруту в обоих направлениях;

– автобусы большого и малого классов маршрутов №№ 44, 70 – c улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам в обоих направлениях;

– автобусы малого класса маршрутов №№ 2А, 29 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

– автобусы малого класса маршрута № 1Т с улицы Пушкина по улицам Кулакова – Гагарина и далее по маршруту в обоих направлениях;

– автобусы малого класса маршрута № 55 с улицы Луначарского по улицам Гагарина – Суворова – 8 Марта и далее по маршруту в обоих направлениях;

– автобусы малого класса маршрутов №№ 13, 16, 49, 68, 89, 75 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Леонова – Гагарина – Луначарского и далее по маршрутам в обоих направлениях;

– автобусы малого класса маршрута № 77 при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Карпинского и далее по маршруту; при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева – проспект Победы и далее по маршруту;

– автобусы малого и среднего классов маршрута № 40 – при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Суворова – Гагарина и далее по маршруту в обоих направлениях;

– автобусы малого класса маршрута № 80 – при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Суворова и далее по маршруту в обоих направлениях;

– автобусы малого класса маршрута № 59 – с улицы Гагарина по улице Луначарского и далее по маршруту в обоих направлениях.