Аэропорт столицы Мордовии начал принимать воздушные суда нового авиарейса «Москва - Саранск»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Регулярный прямой перелет из столицы Мордовии в Москву и обратно теперь можно совершать на самолетах Sukhoi Superjet-100 пять раз в неделю.

Расписание очень удобное - вечернее прибытие позволяет начать новый день с решения рабочих вопросов в Москве и вечером вернуться в Саранск. Авиатранспорт предусматривает возможность перелета эконом- и бизнес-классом.

Новым рейсом воспользовался и Глава Мордовии - в этот день он вернулся в Саранск из московской рабочей поездки.

Артём Здунов оценил удобство перелета и поделился своими впечатлениями:

«Россия» - надежная авиакомпания. Важно, что успели договориться о запуске маршрута – сейчас как раз начинается туристический сезон. Было много просьб от бизнес-сообщества, чтобы этот рейс был регулярным».

В мае аэропорт Саранска увеличивает количество рейсов по действующим маршрутам, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Кроме перелетов в Москву, с 10 мая 4 рейса в неделю будет организовано в Санкт-Петербург, со 2 мая - по 2 рейса курсируют до Сочи. Дважды в неделю сохранятся рейсы до Казани и Минеральных Вод.

Доступный и регулярный воздушный транспорт – основа комфортного инвестиционного климата региона, его деловой активности, туристической привлекательности и обеспечивает удобство перемещения для жителей.

"Сейчас на самом активном этапе находится техническое переоснащение пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Саранска. Согласованы все необходимые вопросы, ведется внутренняя отделка помещений. Как только все будет готово, запустим рейсы - конечно, с учетом международной обстановки», - отметил Глава Мордовии.