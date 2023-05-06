Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 13:35

Вадим Супиков принял участие в благоустройстве мемориала в селе Кижеватово

Субботник состоялся в пятницу, 5 мая
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

На плитах мемориала высечены имена почти 500 человек, которые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт, но так и не вернулись домой. Поиски других односельчан, чьи останки остались в местах боев, ведутся.

Участники субботника собрали и вывезли скошенную траву, убрали площадку перед Вечным огнем, побелили яблони в «Саду Победы», посаженном рядом с местном школой.

- Призываю всех неравнодушных пензенцев в эти майские дни на разных участках присоединиться к акции и достойно подготовиться к нашему главному празднику Дню Великой Победы, – резюмировал Вадим Супиков.

Завершилась поездка в Кижеватово возложением цветов к мемориалу.