Вадим Супиков принял участие в благоустройстве мемориала в селе Кижеватово

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

На плитах мемориала высечены имена почти 500 человек, которые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт, но так и не вернулись домой. Поиски других односельчан, чьи останки остались в местах боев, ведутся.

Участники субботника собрали и вывезли скошенную траву, убрали площадку перед Вечным огнем, побелили яблони в «Саду Победы», посаженном рядом с местном школой.

- Призываю всех неравнодушных пензенцев в эти майские дни на разных участках присоединиться к акции и достойно подготовиться к нашему главному празднику Дню Великой Победы, – резюмировал Вадим Супиков.

Завершилась поездка в Кижеватово возложением цветов к мемориалу.