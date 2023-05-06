В Пензе открыли мемориальную доску Владимиру Керханаджеву

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Владимир Керханаджев родился в 1924 году в городе Алаверди Армянской ССР. Принимал участив в Великой Отечественной войне, был награжден несколькими медалями и орденами. В Пензенскую область он приехал в 1972 году и был назначен на должность заместителя начальника гражданской обороны региона.

В том же году принимал активное участие в тушении лесных пожаров в Земетчинском, Лунинском и Пензенском районах, за что был награжден медалью «За отвагу на пожаре».

В 1979 году Владимир Михайлович возглавил Пензенский областной Совет Всероссийского добровольного пожарного общества. До 2019 года Владимир Керханаджев также возглавлял Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Пензы. 7 декабря 2020 года Владимир Михайлович скончался.

Память об этом великом человеке была увековечена накануне.