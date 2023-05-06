Пензенцы участвуют в акции «Георгиевская ленточка»

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Совместно с коллегами из регионального управления Росгвардии 5 мая сотрудники следственного управления раздавали георгиевские ленточки в центре Пензы, поздравляя горожан с наступающим праздником.

Участие в данной акции – дань памяти и уважения героям, участвовавшим в войне, тем, кто боролся за Победу и трудился в тылу. И всем сегодняшним защитником Родины, отмечает пресс-служба регионального СК.

Наша общая задача - сохранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны.

Горожане и гости Пензы присоединились к акции «Георгиевская ленточка» - с благодарностью принимали один из главных символов Великой Победы.