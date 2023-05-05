«Созвездие» - ключи от квартир этим летом

Фото предоставлено пресс-службой компании

«Термодом» завершает работу над первыми домами первой линии жилого комплекса «Созвездие»: 17-этажной «Мирой» и первым в Спутнике 25-этажным домом - «Атлас».

Ключи от новых квартир будут переданы владельцам уже этим летом!

Строгие, стильные дома, высокие технологии - ЖК «Созвездие» уже сейчас называют архитектурой будущего. Дизайнерские дворы с подсветкой и арт-объектами. Огромный подземный паркинг площадью более 35 000 кв. м. Космические холлы с атмосферой звездного неба. Масса вариантов для спорта, игр и отдыха - рядом с домом. Два этажа офисов, кафе и магазинов — чтобы делать покупки не выходя за пределы жилого комплекса. И, конечно, потрясающие виды из увеличенных окон или через полностью стеклянные стены.

«Созвездие» - семейный комплекс, и выбор просторных вариантов квартир это только подчеркивает. В шаговой доступности от ЖК находится детский сад «Звездочка». Для интересного и полезного общения с соседями - в единой входной группе «Созвездия» запроектирован центр добрососедства с большой детской зоной.

Стать яркой звездой «Созвездия» Спутника еще возможно! Больше информации по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики: ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.