В Пензе за разведение костра составлен протокол об административном правонарушении

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ходе мероприятия было установлено место, где пензенцы разводили костер.

Составлен протокол о нарушении Кодекса РФ об административных правонарушениях (связанных с разведением открытого огня).

Сотрудники Управления по делам ГОЧС и районной администрации напомнили жителям об установлении на территории Пензы особого противопожарного режима, о запрете разведения открытого огня.

Вручены тематические памятки с номерами телефонов экстренных служб, порядком их вызова.