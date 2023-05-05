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НовостиОбщество5 мая 2023 6:59

В Пензе за разведение костра составлен протокол об административном правонарушении

Межведомственный профилактический рейд в частном секторе проведен сотрудниками ГОЧС 4 мая по улицам Литвинова Поляна, Северной и Саранской
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ходе мероприятия было установлено место, где пензенцы разводили костер.

Составлен протокол о нарушении Кодекса РФ об административных правонарушениях (связанных с разведением открытого огня).

Сотрудники Управления по делам ГОЧС и районной администрации напомнили жителям об установлении на территории Пензы особого противопожарного режима, о запрете разведения открытого огня.

Вручены тематические памятки с номерами телефонов экстренных служб, порядком их вызова.