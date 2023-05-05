В Мордовии в схроне обнаружены, пистолет «Вальтер», револьвер, гранаты «РГД-33, патроны

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия
Экспертиза признала изъятое оружие боевым и пригодным для использования.
ОМВД России по Зубово-Полянскому району возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения и сбыта оружия и боеприпасов.
Предположительно, обнаруженные предметы ранее принадлежали участникам одного из организованных преступных сообществ Мордовии, отмечает пресс-служба МВД региона.
В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений.