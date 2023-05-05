НовостиПроисшествия 5 мая 2023 6:35

В Мордовии в схроне обнаружены, пистолет «Вальтер», револьвер, гранаты «РГД-33, патроны

Из тайника в ангаре заброшенной фермы в Зубово-Полянском районе в апреле сотрудники ОМВД и республиканского МВД, регионального УФСБ и УФСИН извлекли также тротил и взрыватель