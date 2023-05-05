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НовостиПроисшествия5 мая 2023 6:35

В Мордовии в схроне обнаружены, пистолет «Вальтер», револьвер, гранаты «РГД-33, патроны

Из тайника в ангаре заброшенной фермы в Зубово-Полянском районе в апреле сотрудники ОМВД и республиканского МВД, регионального УФСБ и УФСИН извлекли также тротил и взрыватель
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Экспертиза признала изъятое оружие боевым и пригодным для использования.

ОМВД России по Зубово-Полянскому району возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения и сбыта оружия и боеприпасов.

Предположительно, обнаруженные предметы ранее принадлежали участникам одного из организованных преступных сообществ Мордовии, отмечает пресс-служба МВД региона.

В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений.