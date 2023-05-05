В Пензенской области при пожаре погиб 86-летний мужчина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По факту смерти мужчины при пожаре следователи регионального СК проводят проверку.

Они установили, что возгорание в доме по улице Саратовской в рабочем поселке Лунино произошло около 16 часов 3 мая.

После ликвидации открытого пламени в жилом помещении обнаружено тело 86-летнего мужчины. Его 82-летней супруге удалось спастись.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Как уточняет пресс-служба СК региона, по предварительным данным, возможной причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования.

Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.