Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 14:15

В Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко обновили галерею памяти «Золотые времена»

В нее занесены имена сотрудников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как отметил главный врач учреждения Александр Никишин, галерея потребовала обновления после того, как стенды повредили посетители больницы:

- Грустно осознавать, что в наше время находятся граждане, кто оторвать буквы и цифры со стендов, тем самым не просто испортить, а очернить светлую память людей, кто отдал жизнь за Победу над фашизмом.

В преддверии Дня Победы галерея была обновлена. Торжественное открытие стендов состоялось 3 мая.