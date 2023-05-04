В Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко обновили галерею памяти «Золотые времена»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как отметил главный врач учреждения Александр Никишин, галерея потребовала обновления после того, как стенды повредили посетители больницы:

- Грустно осознавать, что в наше время находятся граждане, кто оторвать буквы и цифры со стендов, тем самым не просто испортить, а очернить светлую память людей, кто отдал жизнь за Победу над фашизмом.

В преддверии Дня Победы галерея была обновлена. Торжественное открытие стендов состоялось 3 мая.