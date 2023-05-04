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НовостиПроисшествия4 мая 2023 12:10

Жительница Пензы потеряла почти три миллиона рублей после звонка мошенницы

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна пензенская пенсионерка стала жертвой мошенников. 73-летней женщине позвонила неизвестная, назвавшаяся сотрудницей службы безопасности банка. Гражданка сообщила, что на имя пензячки пытаются оформить кредиты сразу в нескольких банках, но им можно помешать: нужно лишь самой подать заявку на получение займа, а деньги (в том числе, имеющиеся у нее сбережения) временно перевести на безопасные счета.

Женщина доверилась незнакомке, сняла со своим счетов около двух миллионов рублей и оформила два кредита, после чего перечислила мошеннице более 2,8 миллионов рублей. После этого до нее дошло, что она могла стать жертвой мошенников, и пенсионерка пошла в полицию.

Личность мошенницы устанавливается.