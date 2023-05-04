В Пензе открылась выставка «Академический рисунок. Фигура и портрет человека»

Фото: сообщество «Пензенское художественное училище им.Савицкого» в социальной сети «ВКонтакте»

В экспозицию вошли 52 работы пензенских художников, объединенных общей темой: авторы зарисовок продемонстрировали красоту человеческого тела. Будь то рельефные мышцы атлетов или обвислые животы и груди, легкие складки, появляющиеся в уголках губ и глаз у тех, кто смеется, или глубокие морщины на лицах стариков или прошедших через многое людей - все это естественно, а потому и красиво. Художники, чьи картины представлены на выставке, использовали в своих работах такие материалы, как уголь, графический карандаш, сангина, тушь, пастель, мел.

- Академический рисунок помогает понять мир вокруг нас, - отмечает организатор выставки, заведующий учебно-методическим фондом училища, заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Димаков. - Сейчас бытует мнение, что академический рисунок умер, и мы должны уже про него забыть. Мы ждем какое-то «новое» искусство, которым все будут увлекаться. Но важно не только создавать что-то новое, но и понимать этот мир. Именно тогда вы сможете написать такую картину, ради которой люди будут идти в музей. Для этого и надо изучать академический рисунок.

Как считает заслуженный учитель РФ, член Правления Пензенского отделения Союза художников России Анатолий Омельченко, выставки академического рисунка в наше время проводятся редко, и это упущение:

- Мы привыкли говорить о том, что настоящее искусство - это когда в философии присутствует развитие темы. А вот искусство изображения человека - это и есть истина. Поэтому мы смотрим истину изобразительного искусства.

Ознакомиться с экспозицией можно будет до 20 июня.