Полковник в отставке назвал попытку Киева атаковать Кремль провокацией

Москве реагировать на эту провокацию не нужно. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил военный эксперт, главный редактор Информационного агентства ANNA-NEWS Анатолий Матвийчук. Он предположил, что БПЛА запустили из Подмосковья.

«Я думаю, что это военная провокация. Это ничто иное как Киев в своём агрессивном запале пытается нас пригласить, чтобы мы нанесли ответный удар по Банковой, по Майдану Незалежности, по президентскому дворцу, чтобы стать жертвой. А жертва, как правило, получает помощь. Им необходима срочно помощь войсками, оружием, деньгами, международным мнением.

Это провокация, которая в преддверии так называемого наступления должна получить или помощь, или остановить наступление, так как «проклятая Москва», видите ли, разрушила половину Киева. На неё [провокацию - прим. ГМ] не надо реагировать».

Матвийчук также призвал москвичей к спокойствию: дроны не были оснащены опасными боеприпасами, способными нанести ущерб или причинить смерть. Прилёт по флагштоку Сенатского дворца — «чистейшей воды случайность». Система ПВО вокруг столицы - «предмет зависти всего мира», подчеркнул он.