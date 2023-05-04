В Пензе речной транспорт подготовили к открытию летнего сезона

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Планируется, что речной транспорт будет работать в будни дни с 10.00 до 21.00, в выходные – с 09.30 до 21.30. Маршруты движения в начале сезона останутся аналогичными прошлому году.

Стоимость прогулки для взрослых составит 500 рублей в будние дни и 550 рублей в выходные, для детей – 250 рублей в будние дни и 300 рублей в выходные. Малыши до трех лет допускаются бесплатно. Для инвалидов предусмотрены скидки 50%.

Кроме этого, возможна организация индивидуальных прогулок.