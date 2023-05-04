В Пензенской области мужчина во время ссоры ведром нанес супруге телесные повреждения

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, в обеденное время злоумышленник находился в домовладении совместно с супругой 1956 года рождения, где у него с ней возникла бытовая ссора.

Во время конфликта злоумышленник ведром нанес женщине телесные повреждения средней тяжести.

Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.