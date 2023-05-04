Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 6:34

В Пензенской области мужчина во время ссоры ведром нанес супруге телесные повреждения

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Мокшанскому району установили причастного к совершению преступления жителя села Чернозерья 1953 года рождения
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, в обеденное время злоумышленник находился в домовладении совместно с супругой 1956 года рождения, где у него с ней возникла бытовая ссора.

Во время конфликта злоумышленник ведром нанес женщине телесные повреждения средней тяжести.

Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.