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НовостиОбщество3 мая 2023 16:43

Автопробег «Дорогами Победы» стартовал в Пензе

Его участникам предстоит проехать около 600 километров
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Участниками автопробега стали преподаватели и сотрудники автошкол областного ДОСААФ: они проедут по памятным местам региона и возложат цветы к мемориалам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

К ним перед началом поездки обратился первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов:

- Очень приятно, что в рамках автопробега вы будете посещать места боевой и трудовой славы, вместе с главами администраций муниципалитетов будете чтить память тех, кто ковал победу на фронте и в тылу.

Завершится автопробег у Монумента воинской и трудовой Славы в Пензе.