Автопробег «Дорогами Победы» стартовал в Пензе

Участниками автопробега стали преподаватели и сотрудники автошкол областного ДОСААФ: они проедут по памятным местам региона и возложат цветы к мемориалам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

К ним перед началом поездки обратился первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов:

- Очень приятно, что в рамках автопробега вы будете посещать места боевой и трудовой славы, вместе с главами администраций муниципалитетов будете чтить память тех, кто ковал победу на фронте и в тылу.

Завершится автопробег у Монумента воинской и трудовой Славы в Пензе.