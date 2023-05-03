Росгвардейцы задержали пензенца, порезавшего свою возлюбленную

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Накануне ночью экипаж Росгвардии, патрулирующий городские улицы, получил информацию о том, что в одном из баров в Железнодорожном районе происходит конфликт.

Прибывших на место правоохранителей встретила 28-летняя пострадавшая с порезом на руке. Рану ей нанес ее 34-летний благоверный. Разгоряченный алкоголем мужчина приревновал возлюбленную, разбил бутылку и ударил ее осколком.

Мужчину передали в руки полиции. Пострадавшая была госпитализирована.