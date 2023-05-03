Пензенцам напомнили о мерах безопасности во время отдыха вблизи водоемов

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Вместе с сотрудниками районной администрации были осмотрены берега реки Старой Суры в районе пляжа ГПЗ, улиц Гребной и Бумажников, а также старый пляж «Маяк», улица 2-я Кошевого и река Сура в районе улицы Чапаева, 55.

Отдыхающим напомнили об установленном на территории города особом противопожарном режиме и запрете на разведение открытого огня.

Особое внимание участники рейда уделили несовершеннолетним, находящимся около водоемов без сопровождения родителей (взрослых).

Вручены тематические памятки с номерами экстренных служб, порядком их вызова со стационарных и мобильных телефонов.