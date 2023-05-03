Жителю Пензы вынесен приговор за причинение смерти знакомому

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Через неделю пострадавший скончался в больнице.
По информации пресс-службы СК региона, злоумышленник объяснил следователю причину конфликта - его знакомый ходил по квартире и мешал ему спать.
Затем он вынес жертву на лестничную площадку, а сам ушел в гости.
Пострадавшего обнаружили в подъезде жители дома, ему вызвали «скорую».
27 декабря 2022 года мужчина скончался в больнице.
Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал.
Ему назначено 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.