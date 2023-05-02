До пяти лет лишения свободы грозит мошеннику из Самарской области

Как уточняет пресс-служба УМВД региона, не вызвало у пенсионерки сомнений и утверждение, что на операцию попавшей в ДТП дочери женщины требуется 800 тысяч рублей.

И она передала приехавшему курьеру имевшиеся сто тысяч рублей. А после того, как к ней приехала дочь и сообщила, что с ней все в порядке, потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейские Пензы установили личность участника мошеннической схемы.

Им оказался житель Сызрани Самарской области, 1985 года рождения. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Вину свою он признал, причиненный ущерб возместил в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.