В Пензенском районе росгвардейцы уничтожили снаряд времен Первой мировой войны

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

На снаряд наткнулись рабочие, копавшие траншею. Опасная находка находилась на глубине примерно метр.

На место сразу же выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области. Специалисты осмотрели боеприпас и установили, что это осколочно-фугасный снаряд, пролежавший в земле со времен Первой мировой войны.

Снаряд был уничтожен сотрудниками Росгвардии с соблюдением всех необходимых мер безопасности.