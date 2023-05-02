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НовостиПроисшествия2 мая 2023 11:34

В Пензенском районе росгвардейцы уничтожили снаряд времен Первой мировой войны

Опасный предмет был найден на территории села Засечного
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

На снаряд наткнулись рабочие, копавшие траншею. Опасная находка находилась на глубине примерно метр.

На место сразу же выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области. Специалисты осмотрели боеприпас и установили, что это осколочно-фугасный снаряд, пролежавший в земле со времен Первой мировой войны.

Снаряд был уничтожен сотрудниками Росгвардии с соблюдением всех необходимых мер безопасности.