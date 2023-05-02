В Пачелме правоохранители помогли женщине с ребенком выбраться из горящего дома

Накануне ночью оперуполномоченные группы уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Белинская капитаны полиции Алексей Шишкин и Сергей Назаренко находились на службе неподалеку от железнодорожной станции Пачелма. В какой-то момент правоохранители обратили внимание на густой дым, идущий со стороны частного сектора, и решили проверить, что случилось.

Подъехав к одному из домов, полицейские увидели, что крыльцо жилища объято пламенем. Разбудив жильцов клаксоном, сотрудники помогли находящейся в доме женщине и ее полуторагодовалому ребенку собрать все необходимое и покинуть жилище, отвели их в безопасное место, а сами в ожидании пожарных приступили к тушению.

Ситуация была критическая: пламя быстро распространялось, а в доме находились несколько газовых баллонов. Чтобы предотвратить взрыв, Алексей и Сергей поливали их холодной водой. К сожалению, несмотря на усилия стражей правопорядка, жилище сгорело дотла, однако огонь не сумел перекинуться на соседние дома.