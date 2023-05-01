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НовостиПроисшествия1 мая 2023 15:10

В Саранске по совету мошенников студентка подала заявку на кредит в 200 тысяч рублей

После отказа банка в оформлении займа девушка осознала, что едва не стала жертвой злоумышленников
Виктор ВИКТОРОВ

Как уточняет пресс-служба МВД региона, неизвестный, представившийся студентке сотрудникам полиции, сообщил, что в настоящее время заведено уголовное дело в отношении мужчины, который оформил на нее кредит и предполагал обналичить его.

А для отмены финансовой операции предложил ей следовать инструкциям оператора банка, который посоветовал незамедлительно оформить заем в ближайшем банке на сумму 200 000 рублей, обналичить деньги и перечислить через банкомат на определенные счета.

Девушка подала заявку в банк на кредит, однако ей было отказано. Только после этого заявительница осознала, что с ней общались мошенники.