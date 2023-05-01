Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2023 14:44

В День Весны и Труда в Пензе почтили память выдающихся тружеников города

Возле стелы «Пенза город – трудовой доблести» прошла церемония возложения цветов
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«Этот праздник действительно наш, поскольку в 2021 году Пензе было присвоено звание «Город трудовой доблести». Сегодня мы отдаем дань уважения пензенцам, которые заработали это почетное звание непосильным трудом в годы Великой Отечественной войны и тем, кто восстанавливал народное хозяйство в послевоенное время», – отметил глава города Александр Басенко

Собравшиеся поприветствовали работников предприятий и организаций всех четырех районов города, представителей общественности и жителей областного центра.

Официальная часть закончилась минутой молчания в память о погибших и возложением цветов, отмечает пресс-служба администрации города.

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой с участием лучших творческих коллективов города.