В День Весны и Труда в Пензе почтили память выдающихся тружеников города

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«Этот праздник действительно наш, поскольку в 2021 году Пензе было присвоено звание «Город трудовой доблести». Сегодня мы отдаем дань уважения пензенцам, которые заработали это почетное звание непосильным трудом в годы Великой Отечественной войны и тем, кто восстанавливал народное хозяйство в послевоенное время», – отметил глава города Александр Басенко

Собравшиеся поприветствовали работников предприятий и организаций всех четырех районов города, представителей общественности и жителей областного центра.

Официальная часть закончилась минутой молчания в память о погибших и возложением цветов, отмечает пресс-служба администрации города.

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой с участием лучших творческих коллективов города.