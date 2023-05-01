Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с праздником Весны и Труда

Уважаемые жители Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания тепло и сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет всех, кто честно работает во благо родной земли и Отечества, самоотверженным трудом вносит личный вклад в укрепление мощи и процветание России.

Мы по праву гордимся трудовыми подвигами пензенцев, создававших народное хозяйство молодого советского государства. Храним в памяти доблесть земляков, в тылу ковавших Победу в Великой Отечественной войне и восстанавливавших разрушенную страну. Навсегда останутся в летописи нашей Родины имена рабочих, врачей, учителей, инженеров, удостоенных высокого звания Героев Социалистического Труда.

Славные традиции своих предшественников продолжают и приумножают современные поколения. Пензенская область из года в год показывает достойные результаты в сельском хозяйстве, промышленности, строится жилье, дороги, объекты социальной инфраструктуры, реализуются масштабные проекты.

Выражаю благодарность всем, кто умеет и любит работать, ответственным, надежным профессионалам, подлинным патриотам родного края! Спасибо вам за ваш труд, неравнодушие к избранному делу, стремление сделать жизнь лучше! Крепкого здоровья, счастья, мира и новых успехов в созидательной деятельности! С праздником, дорогие друзья!